Matri: “La Juventus è stata la donna della mia vita”

L'ex attaccante parla a Dazn: “Il Milan è stato come la mamma: mi ha cresciuto e mi ha educato”

24-05-2023 18:26

Alessandro Matri, durante la trasmissione ‘Atti di fede’ in onda su Dazn ha parlato dei suoi due grandi amori, il Milan e la Juventus, squadre per cui ha giocato: “Il Milan è la mia mamma calcistica e la Juventus è stata la donna della mia vita. Perché il Milan è stata la mia famiglia, la mia mamma. Mi ha cresciuto, mi ha preso a 9 anni e mi ha accompagnato fino ai 18. Quindi mi ha educato, mi ha insegnato le regole, mi ha insegnato a stare in un gruppo. Io nascendo con fede rossonera, sono partito con un’idea: ‘Alla Juve non ci andrò mai’. Invece il mio passaggio alla Juve è stato bellissimo. È stata una cosa inaspettata ed entrare in quel mondo mi ha aperto la mente, mi ha fatto conoscere persone che mi hanno accolto e mi hanno amato e quando tu senti l’amore – e lo sento anche una volta che ho smesso – che ti viene ricambiato è davvero la soddisfazione più grande”.