Dybala, i retroscena sulle nozze tra canzoni e il commosso discorso della Joya

Matrimonio blindato lo scorso 20 luglio a Buenos Aires ma col passare delle ore si moltiplicano dettagli e retroscena sulla cerimonia-evento

Un matrimonio da favola. Il fatidico “sì” tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini ha lasciato in eredità una serie di appassionate narrazioni su un vero e proprio evento. Si moltiplicano i dettagli sulla cerimonia nunziale che si è tenuta a Buenos Aires lo scorso 20 luglio: è iniziato intorno alle 17 e si è conclusa all’alba, tra le 6 e le 7 del mattino. A confermarlo sui social è stata Catherine Fulop, la suocera di Dybala.

Il matrimonio di Dybala raccontato dalla suocera Catherine Fulop

Catherine Fulop è un’attrice venezuelana celebre in Argentina ed è legatissima alla figlia e al genero: “Resti di quello che è successo ieri? È stato un disastro ahahah Per fortuna siamo tornati tutti con i denti a posto ahahahah”, ha commentato la Fulop con tanto di “Last Friday Night” di Kate Perry come colonna sonora. La madre di Oriana Sabatini ha, inoltre, svelato alcuni dettagli del matrimonio. A tavola abbondavano i tequenos, stuzzichini molto popolari in Venezuela: bastoncini di formaggio avvolti in una sorta di pasta brisée, fritti e serviti caldi durante le feste. “Matrimonio senza tequenos, fallimento sicuro” ha aggiunto la suocera di Dybala. La Fulop ha, inoltre, rivelato che Oriana si è rilassata prima del matrimonio cantando con il padre, l’attore Ova Sabatini, e le amiche più care.

Dybala e l’emozionante discorso ad Oriana

Matrimonio blindato in fase di ricostruzione. Si sa che non è venuto Morata con la moglie e il perchè. Altri particolari sono stati messi sul tavolo (non quello nuziale, ma mediatico) da Candela Mazzone: “Mi hanno detto che la cerimonia è stata super romantica. Dybala ha sorpreso tutti e ha emozionato con il suo discorso ad Oriana. Ha parlato tanto. La sposa era una dea e ha sfoggiato due abiti. Mi hanno detto che la sala era decorata in modo davvero incredibile, simulava un bosco tutto illuminato ed era davvero impressionante da vedere”.

Matrimonio Dybala, spettacoli musicali e tavolo per i giocatori della nazionale

Durante la notte si sono susseguiti tre spettacoli musicali con Luch Ra, La Champions e Bizarrap, che era tra gli invitati e ha omaggiato a suo modo gli sposi. Al matrimonio di Dybala c’era un tavolo con tutti i giocatori della Nazionale argentina e le rispettive mogli e compagne ad eccezione di Rodrigo De Paul, che si è presentato da solo. Alle nozze il calciatore dell’Atletico Madrid ha rivisto l’ex fidanzata, la cantante Tini Stoessel: “Si sono salutati con rispetto e hanno chiacchierato un po’, ma è stato piuttosto breve. Non ci sono stati altri momenti insieme. Sono stati educati ma ognuno ha continuato con il proprio gruppo” ha aggiunto e concluso Candela Mazzone.