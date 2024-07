Morata assente alle nozze di Dybala, scoppia il caso: la moglie Alice spiega il motivo e replica a un'utente

La risposta di Alice Campello alle illazioni sulla mancata partecipazione alle nozze della Joya e di Oriana Sabatini a Buenos Aires: c'era una ragione più che valida.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sono amici per la pelle, sin dai tempi in cui militavano insieme nella Juventus. Un’amicizia che si è poi estesa alle rispettive signore. Alvaro Morata e Paulo Dybala ne hanno condivise di cotte e di crude, nel corso degli anni. E sono rimasti in contatto anche ora che le loro carriere hanno preso strade diverse: lo spagnolo è passato alcuni giorni fa dall’Atletico Madrid al Milan, l’argentino ha lasciato ormai da tempo Torino per diventare uno dei trascinatori della Roma. Anche e soprattutto per questo, ha un po’ sorpreso l’assenza di Morata e della sua signora, Alice Campello, alle nozze della Joya e di Oriana Sabatini in Argentina. In realtà, come ha spiegato lady Morata, c’era un valido motivo.

Morata e consorte assenti alle nozze di Dybala

La spiegazione Alice Campello, con grande educazione, l’ha fornita a un’utente che con un pizzico di sfrontatezza ha provato a sollevare il caso commentando una foto della famigliola Morata in vacanza al mare: “Ma al matrimonio di Oriana e Paolo non siete andati. Che pessimi amici!“. Un’allusione malandrina, un tentativo di seminare polemiche in un momento particolare per l’attaccante e sua moglie, alle prese con l’ennesimo furto nella loro abitazione e da poco riuniti dopo l’esperienza agli Europei con la Spagna del nuovo attaccante del Milan. Una provocazione a cui lady Morata non ha abboccato, fornendo anzi in modo chiaro le motivazioni che hanno indotto lei e Alvaro a disertare il matrimonio degli amici.

Niente matrimonio: la spiegazione di Alice Campello

Ecco la risposta della moglie di Morata alla provocazione dell’utente: “Li adoriamo, ma i nostri figli sono rimasti per quasi due mesi senza il papà e in questi due mesi abbiamo avuto un furto in casa e sono ancora sconvolti soprattutto di notte e non ci sembrava giusto lasciarli soli ora proprio che il loro papà è appena tornato dopo tanto tempo fuori”, le parole della modella e influencer, moglie di Morata dal 2017. “Da buoni amici che sono lo hanno capito perfettamente perché sanno che ci siamo sempre per loro e che vogliamo loro davvero tanto bene!”, la conclusione del messaggio.

La dedica di Alvaro e Alice agli sposini Paulo e Oriana

A Paulo e Oriana, inoltre, Alice Campello ha dedicato una story su Instagram, con gli auguri speciali per il loro matrimonio: “Amici, che tremendo dispiacere non essere potuti venire! Vi amiamo tantissimo e vi auguriamo tutta la felicità del mondo”. In tanti, nel frattempo, hanno espresso solidarietà alla moglie del neo milanista per l’attacco. “Ma saranno fatti loro”. Oppure: “Non è che Buenos Aires la raggiungi in cinque minuti”. E ancora: “Quanta pazienza ci vuole alle volte”. Insomma, nessun mistero e nessun caso: Morata e consorte non potevano esserci alle nozze di Dybala e della Sabatini. E gli sposini hanno compreso perfettamente.