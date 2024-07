Euro 2024, Morata demolito in Spagna, Milan più vicino: la moglie, Alice Campello, si sfoga prima della Francia

La moglie dell'attaccante spagnolo obiettivo del Milan su tutte le furie per il trattamento riservato al marito dalla stampa spagnola a poche ore dalla semifinale europea con la Francia

Nonostante la fascia da capitano al braccio, non c’è pace per Alvaro Morata, attaccato dalla stampa spagnola a poche ore dalla prima semifinale di Euro 2024 che vedrà la Roja sfidare la Francia di Kylian Mbappé. Un attacco diretto e per niente velato, che ha scatenato la furia di Alice Campello, moglie dell’attaccante accostato al Milan, che sui social non ha nascosto la propria rabbia per il trattamento tutt’altro che lusinghiero per il marito.

Alice Campello furiosa su Instagram

Alice Campello letteralmente infuriata su Instagram. L’italiana, moglie di Alvaro Morata, non ha trattenuto la rabbia dopo gli attacchi frontali riservati al marito dalla stampa spagnola a poche ore dalla semifinale di Euro 2024 che la nazionale di Luis de la Fuente contenderà alla Francia di Didier Deschamps e Kylian Mbappé.

Le dure parole di Morata

Nelle scorse ore, ci aveva pensato lo stesso Morata a scaldare la vigilia, rivelando la propria voglia di lasciare la nazionale e la Spagna al termine dell’Europeo proprio per i modi non certo lusinghieri con cui viene trattato in patria. “All’estero sono più felice, la gente mi rispetta. In Spagna non c’è rispetto per niente e per nessuno”, aveva tuonato il capitano della Roja che potrebbe presto tornare in Italia e accasarsi al nuovo Milan di Paulo Fonseca.

L’editoriale che ha scatenato la reazione della moglie di Morata

La polemica è, inevitabilmente, esplosa. E il titolo dell’editoriale de El Confidencial “Morata, un capitano che mette in imbarazzo la Spagna e non solo per il suo scarso livello agli Europei”, ha mandato su tutte le furie la Campello, che attraverso le stories di Instagram ha mostrato la pagina dell’editoriale e si è sfogata.

“Odio fare la vittima, ma questa cosa non sembra nemmeno lontanamente normale. Mi dispiace. Secondo voi è normale? Prestazioni di basso livello? L’unica cosa che considero di basso livello è aver studiato per fare il giornalista e scrivere un titolo come questo a un giorno dalla semifinale”, ha tuonato la modella e influencer veneta.

Alice Campello chiede rispetto

La moglie di Morata ha, poi chiesto: “Mi stupisce che, invece, di incoraggiare un calciatore della vostra nazionale passiate il tempo a cercare di abbatterlo. Come pensate che possa dare il massimo se sente che non credete in lui?!”. E, nella seconda storia, ha rincarato la dose: “Tutto questo, senza dimenticare che questi giocatori hanno una madre, un padre, una moglie e dei figli che leggono queste atrocità gratuite. E questo titolo è solo un semplice esempio delle mille accuse che arrivano quotidianamente”.

“Prima di parlare, occorre pensare a come farebbe sentire noi stessi quello che stiamo facendo. Ognuno è libero di dire quello che pensa, chiaro, ma non si deve offendere“, ha proseguito la Campello, che ha concluso: “I colori variano a seconda dei gusti, ma bisogna sempre avere rispetto se vogliamo rispetto“. Lo strappo pare davvero insanabile, e anche questo può avvicinare sempre più Morata al Milan.