Milan, Morata lancia un appello: in Spagna non hanno rispetto, voglio andarmene

L'attaccante dell'Atletico Madrid, che ha una clausola di 13 milioni, si è confessato al Mundo: vivere qui è difficile, ma ora sono concentrato sull'Europeo. Ma il web rossonero non si scalda

Il Milan cerca un attaccante esperto ed affidabile, Alvaro Morata annuncia di voler lasciare la Spagna. Se la matematica non è un’opinione, l’operazione dovrebbe riuscire: l’attaccante spagnolo ha un forte legame con l’Italia, e la sua clausola di 13 milioni potrebbe rappresentare un ottimo assist per i rossoneri.

Morata infelice in Spagna

E le parole dello spagnolo rese al Mundo, rappresentano un assist di quelli che nemmeno Andrea Pirlo avrebbe saputo fornire. “Non sono triste, per nulla. Però è vero che in Spagna faccio molta fatica ad essere felice. Alla fine c’è sempre qualcuno da qualche parte che dice qualcosa. La mia personalità è questa. Io spesso sono felice però altre volte faccio fatica. Sono così. Quando arrivo a casa sono sempre felice, però a volte di fronte alla gente mi sento come se fossi nudo, e magari questa cosa non mi lascia tirar fuori tutto ciò che ho dentro. Tante volte penso che vivere in Spagna è difficile perché c’è sempre qualcuno che fa una battuta, un altro che…”.

Morata: addio all’Atletico Madrid

Solo pochi giorni fa, Morata aveva fatto professione d’amore all’Atletico Madrid: oggi invece, dalle pagine del Mundo, la versione contrastante: “Più felice fuori dalla Spagna? Si, senza dubbio. L’ho detto tante volte, soprattutto perché la gente mi rispetta. In Spagna non c’è rispetto per nulla e per nessuno. L’altro giorno degli amici miei hanno avuto problemi perché indossavano la mia maglia. La gente gli diceva che faccio schifo. Può essere che sia invidia, però non è piacevole. Per questo sto pensando, anche se ora sono concentrato sull’Europeo, che forse è meglio che non resti in Spagna”.

Milan, Fonseca in cerca di un 9

Dunque, le parti potrebbero andare presto a dama perché lo stesso Ibrahimovic si starebbe impegnando per acquistare il giocatore, che tornerebbe di corsa in Italia, in particolare per vestire una maglia importante come quella del Milan. Perso Zirkzee, Fonseca è stato chiaro: serve un centravanti “che deve giocare senza spazio negli ultimi trenta metri”. E il Morata degli ultimi anni, in particolare, risponde esattamente a questo identikit.

Morata non scalda il web rossonero

Il nome di Morata suscita umori contrastanti tra i tifosi del Milan. Qualcuno ne è felice: “In Italia non siamo conosciuti per trattare meglio la gente. Comunque se deciderà di venire al Milan lo aspettiamo a braccia aperte, sempre che la nostra dirigenza evoluta sia in trattative con lui”. Qualcun altro no: “Bravi che mercato eccezionale del Milan ci mancava proprio un attacante cosi giovane“. C’è chi lo accusa di voltafaccia: “Idee chiare.. settimana scorsa giurava eterno amore all’Atletico…”. “Deciditi però Alvaro…un giorno giuri amore per l’Atletico, l’altro sei triste, l’altro è difficile vivere in Spagna perché non c’è rispetto”. C’è chi invece non vede l’ora di abbracciarlo: “Chiudi la carriera al Milan e poi continua magari come allenatore delle giovanili!”.

Milan, Ibrahimovic spiega le strategie di mercato