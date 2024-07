Euro2024, la gara di oggi: dove vedere Spagna-Francia, le formazioni e le ultime

Spagna e Francia si sfideranno all'Allianz Arena per conquistare un posto per la finale dell'Europeo: il palinsesto tv e le possibili scelte dei ct

Per raggiungere Berlino manca ormai solo una tappa e per Spagna e Francia si tratta dell’Allianz Stadium di Monaco. Le due Nazionali saranno faccia a faccia per staccare il pass per la finale dell’Europeo e contendersi poi il trofeo con la vincente dell’altra sfida tra Olanda e Inghilterra.

Spagna-Francia, un solo posto per Berlino

Le due squadre arrivano alla gara con uno stato d’animo differente. La Spagna ha espresso il miglior calcio dell’Europeo e ha dimostrato anche contro la Germania il suo valore, nonostante le polemiche per il mancato rigore per fallo di mano di Cucurella. La Francia invece non ha ancora segnato un gol su azione (due autoreti e un rigore) e non ha convinto. Il sapore della finale resetterà tutto e in campo scenderanno due squadre “nuove” e con un solo obiettivo: andare a Berlino e vincere la coppa. La Roja dovrà rinunciare a Carvajal per squalifica e a Pedri per infortunio, due elementi importanti nella rosa. L’undici di Deschamps invece sarà al completo.

Europeo, dove vedere Spagna-Francia: diretta tv e streaming

Il fischio d’inizio della semifinale dell’Europeo è atteso per le ore 21.00 all’Allianz Arena di Monaco. Il match sarà tramesso in diretta tv da Sky e anche in chiaro su Rai 1. La semifinale si potrà seguire anche in streaming su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento oppure su RaiPlay o Now.

Partita: Spagna-Francia

Data: martedì 9 luglio 2024

Orario: 21:00

Canale Tv: Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Streaming: Sky Go, Now, Rai Play

Spagna-Francia, le probabili formazioni

Il ct della Spagna dovrà fare i conti con due assenze importanti: la squalifica di Carvajal e l’infortunio di Pedri. Per la destra la scelta dovrebbe cadere su Jesus Navas, mentre a centrocampo il favorito è Dani Olmo, che potrebbe poi alzare il suo raggio d’azione trasformare il modulo in un 4-2-3-1. Nella Francia il solito ballottaggio è tra l’attaccante, con Kolo Muani in lotta con Thuram e Dembele per scendere in campo dal primo minuto.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Yamal, Morata, N. Williams. Ct. De la Fuente.

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Kolo Muani, Mbappé. Ct. Deschamps.