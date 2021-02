Maurizio Sarri verso il ritorno in Serie A: con lui un fedelissimo

Maurizio Sarri torna ad essere accostato al Napoli per la prossima stagione. Secondo le indiscrezioni, il mister toscano potrebbe tornare sotto il Vesuvio in estate nonostante l’addio turbolento di tre anni fa: lo stesso Aurelio De Laurentiis avrebbe riallacciato i contatti con l’ex tecnico dopo il ko dei partenopei contro il Verona.

La fiducia nei confronti di Gennaro Gattuso è ormai ai minimi termini, e oltre a Sarri si fanno anche i nomi di altri ex come Rafa Benitez a Walter Mazzarri. A insistere su un possibile ritorno dell’ex Chelsea in Campania anche Jorge Santos, agente del centrocampista del Chelsea ed ex Napoli Jorginho, che a Radio Kiss Kiss è sembrato possibilista: “Sarri di nuovo al Napoli? Il calcio è dinamico, non si può escludere nulla”.

Insieme all’ex Juventus, potrebbe rientrare proprio il regista per eccellenza della manovra sarriana, Jorginho, che è tornato centrale nel progetto dei londinesi dopo l’arrivo di Tuchel al Chelsea, ma potrebbe in ogni caso lasciare la Premier al termine della stagione: “Tornasse Sarri, potrebbero fare qualche tentativo per riportare anche Jorginho. Gli piace, è perfetto per il suo gioco. Non escludo nulla, mai dire mai”.

“Jorginho sta facendo bene al Chelsea – ha continuato Santos -, si trova bene a Londra, con il nuovo allenatore Tuchel si è integrato bene e ha ancora due anni di contratto. E’ titolare con la Nazionale italiana, con un buon progetto tornerebbe a giocare in Italia”.

