Napoli, l'agente di Jorginho ipotizza un ritorno di Sarri in azzurro

Tempi difficili in casa Napoli. I risultati sono deludenti e ogni giorno si parla del possibile sostituito di Gennaro Gattuso. Tra i tanti nomi fatti, sorprendentemente, spunta anche quello di Maurizio Sarri, che tanto bene ha fatto sulla panchina partenopea. Proprio per questo, Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della possibilità di rivedere il centrocampista in azzurro assieme al suo vecchio mentore:

“Sarri nuovamente l’allenatore del Napoli? Nel calcio non si può escludere nulla. Se tornasse Sarri in panchina, farebbero qualche tentativo per Jorginho: al mister piace, è perfetto per il suo gioco. Con il Chelsea ha ancora due anni di contratto: è titolare e si è conquistato un posto anche nella Nazionale Italiana. Tornerebbe a patto che ci sia un buon progetto”.

OMNISPORT | 12-02-2021 12:11