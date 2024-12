McGregor come Tyson, torna sul ring: sfiderà Logan Paul in WWE. Jake Paul e Ilia Topuria attaccano

L'ex campione MMA si prepara a tornare a combattere: l'annuncio su X dell'incontro con Logan Paul scatena la reazione di Jake Paul e del campione UFC, che tuona: "Non lotto contro uno stupratore"

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Conor McGregor si prepara a tornare sul ring e raddoppia, o almeno è quello che ha annunciato con un post sul proprio profilo X. Sulle orme di Mike Tyson, l’ex campione MMA ha rivelato ai suoi fan di essere pronto per il ritorno: sfiderà Logan Paul, youtuber e superstar del wrestling a stelle e strisce, nonché fratello proprio dell’avversario di Iron Mike, Jake Paul, che ha voluto dire la sua sulla vicenda. Nel suo tweet, The Notorious MMA ha avuto anche modo di mandare una frecciatina a Ilia Topuria, ricevendo una dura e immediata risposta.

McGregor annuncia il match con Logan Paul

Conor McGregor pronto a tornare sul ring. Dopo tre anni di assenza (non combatte dalla frattura alla gamba nell’incontro contro Dustin Poirier nel luglio 2021) e il rinvio a sorpresa dell’incontro contro Michael Chandler lo scorso giugno, questa volta il controverso campione irlandese lascia pochi dubbi e rivela anche i dettagli del suo come back alla lotta, che dovrebbe avvenire nel 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel suo messaggio affidato a X, McGregor ha rivelato che l’incontro sarà finanziato dalla nona famiglia più ricca al mondo, con un patrimonio stimato di circa 100 miliardi di dollari: “Sono in accordi preliminari con la famiglia Ambani per affrontare Logan Paul in un’esibizione di pugilato in India. Ho accettato”.

Dunque, il rientro su un ring non sarà in UFC ma nel wrestling, in un match che lo metterà di fronte alla superstar WWE Logan Paul, fratello di quel Jake Paul che lo scorso 15 novembre ha battuto ai punti Mike Tyson nell’ancora oggi chiacchierato incontro all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas. In chiusura di messaggio, McGregor prefigura anche un possibile rientro sul ring ottagonale delle arti marziali miste: “Poi cercherò di tornare all’Ottagono“.

La reazione di Jake Paul

È stato proprio Jake Paul uno dei primi a commentare la notizia con un non certo benevolo messaggio su X, alludendo alla voglia di McGregor di sfidare lui e non il fratello: “Ora ha senso il motivo per cui Conor Mcgregor e il suo team dirigenziale hanno cercato disperatamente di convincere MVP a negoziare un incontro tra noi“.

Jake poi aggiunge: “Come abbiamo detto loro in privato e come sto dicendo ora pubblicamente… l’unico modo in cui siamo disposti a valutare un incontro di pugilato/MMA tra me e Conor è se Dana White/UFC si siedono al tavolo o se chiariscono che sono d’accordo col discuterne. Conor è spacciato. Ha bisogno dei Paul. Logan faccia come vuole”.

Ilia Topuria senza mezze misure

Ci va giù più pesante, infine, il campione UFC, Ilia Topuria, citato da McGregor in apertura di post con la frase: “Le voci di un incontro con Topuria sono false”.

Il lottatore georgiano-spagnolo di arti marziali miste ha, infatti, risposto senza mezze misure e irridendo il 36enne irlandese: “Le voci di un incontro con Mchicken sono false. Io non combatto né sono interessato a combattere con uno stupratore“, alludendo alla condanna a pagare 248mila euro di danni a Nikita Hand, la donna che a fine 2018 lo aveva accusato di violenza sessuale.