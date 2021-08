McLaren, Brown esalta Norris: “È maturato davvero tanto”

Non possono che essere contenti in casa McLaren del rendimento che sta avendo quest’anno Lando Norris in Formula Uno.

Quasi sempre tra i primi cinque, il britannico è già salito sul podio tre volte quest’anno, risultati questi che lo hanno portato ad occupare la terza posizione in classifica piloti.

“Lando è davvero maturato tanto come pilota. È arrivato nella squadra da rookie e già aveva fatto intravedere qualità precise, rispetto ad altri esordienti lui ha sempre sbagliato poco, era veloce ma non sbatteva, Norris è sempre bravo a non superare il limite” ha dichiarato Brown a Motorsport-Total.com.

“Siamo stati noi a far capire a Lando che ogni tanto poteva spingere di più anche a costo di sbagliare qualche volta. Così Norris è diventato ancora più veloce, è cresciuto, ma comunque tiene sempre la monoposto in pista. È un pilota che guida ad un livello altissimo, è molto veloce e non sbaglia quasi mai” ha concluso raggiante l’amministratore delegato della scuderia di Woking.

OMNISPORT | 21-08-2021 13:20