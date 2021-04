Melissa Satta e Boateng insieme per festeggiare Maddox

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, una storia e una separazione travagliata, insperata e anche deludente per quanti speravano che la riconciliazione fosse definitiva. La ex velina e modella aveva poco prima dell’estate smentito le indiscrezioni relative a una sua nuova gravidanza, ma non aveva mai negato l’intenzione di consolidare il legame con il calciatore oggi al Monza e di augurarsi di poter intraprendere le emozioni che accompagnano una nuova gravidanza. Poi il gelo e l’ufficialità della loro decisione: Melissa Satta e Boa di nuovo lontani, nonostante l’amore per il loro Maddox.

Melissa Satta e Boateng per il loro bambino dopo l’addio

Melissa segue Maddox che cresce con lei e per il suo compleanno, festeggiato a casa per le note regole anti Covid, in compagnia dei parenti più stretti come si vede nelle foto su Instagram pubblicate dai genitori, è stato segnato dai sorrisi con mamma e papà che, per l’occasione, si sono riuniti. E che hanno intrapreso un percorso comune di serena gestione della crescita e dello sviluppo del loro bambino.

L’unione tra Melissa Satta e Boateng: la lotta contro il razzismo

Una scelta di civiltà e di vita che, nella loro relazione, si è esplicitata in momenti di frammentata critica e di rivalsa ed educazione civile. Boateng è stato il primo a porre la prepotenza della violenza che scaturisce dal razzismo becero e offensivo dei campi in un’ottica critica, eppure necessaria e assai più pragmatica. Sostenuto, in questo percorso di uomo simbolo e poi testimonial con un discorso che rimarrà nella storia della comunicazione pronunciato all‘ONU. Allora era con lui Melissa, che sempre ha condiviso le sue battaglie e che le ha fatte proprie.

E che oggi, in una nuova fase della sua esistenza, ha deciso di continuare a mantenere saldi quei principi e a sorridere, nonostante uno strappo ancora evidente per una famiglia nuova, unita da una forma d’amore nuova.

