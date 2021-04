Serie B: crolla il Monza, colpo Spal a Lecce

Colpo della Spal a Lecce nella 33esima giornata di Serie B: la serie di vittorie dei salentini si ferma a 6, al Via del Mare la risolvono Valoti e Okoli.

Ancora battuta d’arresto per il Monza di Brocchi, sconfitto ad Ascoli: ora la panchina dell’ex centrocampista del Milan è davvero in bilico, i brianzoli si allontanano dai primi posti. Finisce in parità la sfida tra Brescia e Pescara, la Cremonese batte in casa il Pordenone mentre la Salernitana grazie al tris all’Entella cementa il suo terzo posto.

I risultati delle partite delle 14:

Ascoli-Monza 1-0

Brescia-Pescara 1-1

Cremonese-Pordenone 2-1

Entella-Salernitana 0-3

Lecce-Spal 1-2

OMNISPORT | 10-04-2021 16:00