Mercato Inter: c'è anche la pista per un giovanissimo attaccante

In casa Inter continua la telenovela per l’arrivo di un bomber che possa rinforzare il reparto offensivo oltre a Edin Dzeko dopo la partenza di Romelu Lukaku. In prima fila c’è, come tutti sanno, Joaquin Correa, pupillo di Simone Inzaghi alla Lazio, ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Andrea Belotti, mentre, a proposito di campioni d’Europa, sembra passato in secondo piano quello di Lorenzo Insigne.

La novità del giorno però è quella riportata dalla Gazzetta dello Sport: Gianluca Scamacca, nome segnato in rosso sull’agenda della dirigenza nerazzurra, appena tornato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa. Si tratta di un’operazione che i nerazzurri potrebbero chiudere con una formula vantaggiosa, in prestito con diritto di riscatto. I rapporti tra i club non sono certo un problema, considerati quelli che intercorrono tra Marotta e Carnevali. Scamacca, dal canto suo, va considerato in uscita dai neroverdi poiché coperto nel ruolo da Ciccio Caputo, a maggior ragione dopo l’ottima partenza di Giacomo Raspadori, subito a segno contro il Verona.

Sull’attaccante romano, che tra l’altro ha lo stesso agente di Correa, si era mosso in passato l’Eintracht Francoforte, ma più avanti c’era stata anche la Fiorentina in caso di cessione di Dusan Vlahovic. L’opzione Inter è invece pronta a essere attivata nelle ultime ore di agosto e consegnerebbe a Inzaghi un reparto offensivo fortissimo e completo malgrado l’addio di Lukaku. Inoltre, l’arrivo di Scamacca come quarta punta va visto anche con la necessità di avere a disposizione un attaccante che dia maggiori garanzie fisiche rispetto ad Alexis Sanchez, troppe volte in infermeria la scorsa stagione.

OMNISPORT | 24-08-2021 14:44