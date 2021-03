Mercato Inter, Conte ha scelto il primo rinforzo per la prossima stagione

In una recente intervista Antonio Conte ha mandato un messaggio molto chiaro e per certi versi anche inaspettato riguardo il proprio futuro all’Inter.

“Questa è la sfida più difficile della mia carriera, ma vorrei restare a lungo” ha dichiarato il tecnico salentino al ‘Corriere della Sera’, affermando a margine anche di sentirsi sempre più integrato nel mondo nerazzurro.

La conquista o meno dello scudetto sarà ovviamente una discriminante importante, così come la trattativa avviata da Suning per la cessione dell’intero pacchetto azionario o di una parte dello stesso.

Proprio il delicato momento societario ha infatti impedito ai dirigenti di fare mercato a gennaio ed è facile immaginare che per restare Antonio Conte chieda alcuni ritocchi importanti alla rosa, a prescindere dall’esito del campionato, al fine di alzare l’asticella anche in Europa nella prossima stagione.

In tal senso il portale “Fichajes.net’ riporta una notizia già rimbalzata anche in Italia negli ultimi giorni, quella secondo la quale Conte avrebbe messo Josip Ilicic al primo posto della propria lista dei desideri da presentare al termine della stagione all’amministratore delegato Beppe Marotta e al direttore sportivo Piero Ausilio.

Lo sloveno dell’Atalanta sta vivendo un’altra annata su ottimi livelli, al netto di qualche pausa di rendimento che lo contraddistinguono da sempre. Ancora più centrale nel gioco della Dea di Gasperini dopo la partenza di Gomez, Ilicic potrebbe però vacillare di fronte alla chiamata dell’Inter, dove magari non avrebbe il posto fisso, ma che potrebbe essere l’ultima chiamata della carriera, alla luce dei 33 anni, per giocare in un top club.

La scadenza attuale del contratto con i bergamaschi fissata nel 2022 è un ulteriore segnale che fa sperare l’Inter, ma molto dipenderà dall’esito della stagione dell’Atalanta, che insegue la terza qualificazione consecutiva alla fase a gironi di Champions League e che disputerà la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

OMNISPORT | 08-03-2021 19:29