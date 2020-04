Mercato Inter: Conte sacrifica un big per Salah. Juve sorpresa

Suggestione Salah per l'Inter: secondo indiscrezioni riportate da 7Gold, l'attaccante egiziano potrebbe lasciare il Liverpool nella prossima finestra di mercato. I Reds puntano a fare un ulteriore salto di qualità in attacco e sarebbero pronti a cedere il giocatore per oltre 100 milioni di euro: sull'ex Roma ci sarebbero anche due italiane, Juventus e Inter, con i nerazzurri in primissima fila per arrivare al Faraone.

In caso di partenza di Lautaro Martinez, molto vicino al Barcellona, Beppe Marotta farà infatti un sondaggio presso l'entourage dell'egiziano per capire se ci sono i margini per intavolare una trattativa. Oltre a parte dei soldi per la cessione del Toro, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Marcelo Brozovic, un giocatore a lungo cercato da Jurgen Klopp.

Si profila quindi un possibile scambio di mercato con la società inglese: Brozovic vale circa 60 milioni di euro, e potrebbe sbarcare a Liverpool insieme a un corposo conguaglio per venire incontro alle richieste economiche dei Reds.

Salah in Italia ha disputato due stagioni e mezzo tra Fiorentina e Roma, ed è definitivamente esploso in giallorosso realizzando 29 reti in 65 partite di campionato.

SPORTAL.IT | 28-04-2020 10:33