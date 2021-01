Mercato Inter: dal Real Madrid può arrivare l'erede di Sanchez

La coppia d’oro Lukaku–Lautaro è sicuramente una delle certezze di Antonio Conte per il proseguimento della stagione. L’Inter ha l’obiettivo di vincere lo Scudetto, dopo la debacle in Champions League che è costata l’eliminazione non solo dalla competizione europea più importante, ma anche dall’Europa League. Per i nerazzurri, secondi in classifica dietro ai rivali del Milan, è rimasto solo il campionato – a differenza della concorrenza – e il belga e l’argentino avranno l’obbligo di trascinare i compagni al primo posto per risollevare la stagione, traguardo che manca ormai da più di dieci anni.

Il mercato dell’Inter lavora però costantemente anche per rinforzare il reparto offensivo, nonostante la LuLa dia sicurezza in campo dall’anno passato, grazie ai 77 gol messi a segno tra Lukaku e Martinez da quando giocano insieme. Alexis Sanchez, infatti, non dà certezze a Conte, anche per colpa dei diversi infortuni che ne hanno limitato il potenziale nelle ultime stagioni. I nomi sulla lista di Ausilio non mancano di certo, ma nelle ultime ore si sta parlando di un innesto direttamente da Madrid, sponda Real.

L’attaccante in questione sarebbe il brasiliano Vinicius Jr, bocciato definitivamente da Zinedin Zidane quest’anno. La suggestione, però, riguarderebbe più la sessione di mercato estiva, visto il prezzo del giocatore. Secondo quanto riportato da ‘Diariogol’, le Merengues avrebbero deciso di cedere il gioiello verdeoro, arrivato per circa 60 milioni dal Flamengo due estati fa. Marotta starebbe pensando ad un prestito biennale, con un riscatto nel giugno 2023 a 30-35 milioni di euro. Gli ottimi rapporti con la società di Florentino Perez potrebbero sicuramente favorire la trattativa.

OMNISPORT | 02-01-2021 22:10