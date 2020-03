Mercato Inter, Giroud svela perchè non è approdato a Milano

Durante la sessione invernale di mercato l'Inter sembrava essere a un passo da Oliver Giroud. L'attaccante, in scadenza a giugno con il Chelsea, avrebbe dunque rappresentate un'alternativa a Romelu Lukaku.

L'approdo del francese in nerazzurro, però, non è mai avvenuto. A Tèlè Foot l'ex Arsenal ha spiegato: "Mi vedevo lontano dal Chelsea, vedevo sei mesi complicati davanti a me e avevo espresso il desiderio di cambiare aria. Ma mi avrebbero lasciato partire solo se avessero trovato un sostituto, cosa che non è successa".

Il centravanti ha confermato l'offerta dell'Inter: "Il loro progetto era il più interessante per me. Ho sentito Conte al telefono, ci conoscevamo già ed era un grande vantaggio". Una volta raffreddatasi la pista meneghina, la Lazio ha provato ad ingaggiarlo: "Hanno fatto di tutto venendo addirittura qui a Londra ma l'affare era bloccato".

In chiusura Giroud ha parlato del suo futuro, che sembra comunque lontano dal Chelsea e dalla Premier League: "L'arrivo all'Inter può essere solo stato posticipato? Chissà".

Sempre per quanto riguarda l'attacco nerazzurro, Beppe Marotta dovrà risolvere la questione Lautaro Martinez. L'argentino, stando a quanto riferiscono dalla Spagna, è a un passo dal Barcellona e un'intesa di massima è già stata trovata sul contratto.

Addirittura secondo il quotidiano catalano Sport l'affare è in fase avanzata: "L’unica condizione che hanno fissato Lautaro e il suo entourage nell'accordo raggiunto con il Barcellona è quella di un accordo amichevole tra lo stesso Barcellona e l’Inter. Lautaro è molto grato all'Inter e non vuole forzare pubblicamente la sua situazione".

Dall'entourage dell'argentino e dalla stessa Inter sono però arrivate smentite secche: i nerazzurri non vogliono fare a meno di lui e lo stesso giocatore si trova bene a Milano.



SPORTAL.IT | 29-03-2020 08:54