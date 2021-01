Mercato Inter: grana Eriksen, bloccato il colpo in entrata

Christian Eriksen blocca il mercato in entrata dell’Inter. Il centrocampista danese, fuori dai piani di Antonio Conte, è in partenza a gennaio, ma finora nessuna pretendente si è fatta avanti concretamente per il giocatore, che ha uno stipendio molto pesante (7,5 milioni di euro più bonus a stagione) ed è valutato da Beppe Marotta ancora 25-30 milioni di euro.

I club interessati sono il Tottenham (sua ex squadra), l’Everton di Carlo Ancelotti e il Paris Saint Germain del suo ex mentore Pochettino, che però non si sono ancora fatti avanti. Eriksen blocca così qualsiasi mossa de meneghini in entrata, soprattutto in attacco dove il Biscione ha tanti discorsi aperti.

In particolare, quello di Alejandro Gomez. Secondo il Corriere della Sera l’Inter ha già trovato l’accordo con l’entourage del Papu, in uscita dall’Atalanta, ma ora tutto è in stallo in attesa di novità sull’altro fronte.

Marotta aveva scaricato così Eriksen alcune settimane fa: “Il danese sul mercato? Direi proprio di sì, l’ha detto anche settimana scorsa Piero Ausilio in un suo intervento e lo ribadisco io, ma non è una punizione, è semplicemente un giocatore che ha avuto qualche difficoltà d’inserimento, diciamo che non è funzionale, ma questo è un dato di fatto oggettivo che non penalizza quella che è la sua professionalità, ma è giusto anche dargli la possibilità di trovare più spazio altrove. Ovviamente servirà trovare una giusta soluzione”.

