Mercato Inter: il triangolo che fa felici tutti quanti

Tutti i club sono al lavoro per cercare di migliorare le proprie rose. Molto attiva l’Inter che punta a mettere a segno qualche colpo di mercato, senza investire ma provando a concretizzare qualche scambio di giocatori.

Come sempre, si continua a parlare del futuro di Christian Eriksen. Il danese, sceso in campo contro la Sampdoria, è destinato a lasciare l’Inter ma il duo Marotta/Ausilio non vuole regalarlo a nessuno.

Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un possibile triangolo di mercato che farebbe contente tutte le parti in causa, ovvero l’Inter di Antonio Conte, il Tottenham di José Mourinho e il nuovo PSG di Maurizio Pochettino.

Il giro sarebbe il seguente: Christian Eriksen tornerebbe al Tottenham dove troverebbe José Mourinho, abile a recuperare giocatori in difficoltà. Contemporaneamente Dele Alli lascerebbe gli Spurs per raggiungere il suo ex allenatore al PSG.

Ci guadagnerebbe anche l‘Inter che avrebbe, dal PSG, quel Leandro Paredes che tanto comodo farebbe ad Antonio Conte, ormai alla ricerca di un nuovo centrocampista da inserire nelle rotazioni.

Non facile mettere d’accordo tre club e tre giocatori ma, dovesse arrivare la classica fumata bianca, sarebbe un bel colpo per tutte le parti interessate. Molto dipenderà dalla volontà dei giocatori in gioco.

L’Inter non vede l’ora di chiudere la pratica Christian Eriksen. Il danese continua a comportarsi da professionista assoluto ma la società, in accordo con l’allenatore, ha ormai preso la sua decisione finale, ovvero addio certo.

