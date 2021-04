Mercato Inter: novità sul futuro di Antonio Conte e Romelu Lukaku

L‘Inter blinda la coppia d’oro Antonio Conte–Romelu Lukaku. Dopo le incomprensioni e le divergenze della scorsa stagione, il primato in classifica e il titolo sempre più vicino sembrano aver sanato completamente i rapporti tra il mister leccese e la dirigenza nerazzurra, in particolare Beppe Marotta.

Conte si sente finalmente a casa ad Appiano, e anche il mondo Inter si è avvicinato al tecnico salentino, dopo mesi di scetticismo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il rinnovo di contratto del tecnico è in arrivo: l’attuale accordo scade nel 2022, ma presto le due parti si incontreranno per firmare una nuova intesa. L’ingaggio, riporta la rosea, potrebbe addirittura salire a 13,5 milioni di euro netti: l’obiettivo è dare stabilità al gruppo per puntare alla Champions League dalla prossima stagione. Conte e i dirigenti parleranno anche dei possibili innesti estivi e delle uscite.

Capitolo Lukaku: il futuro del bomber belga sarà colorato di nerazzurro anche l’anno prossimo. Le questioni societarie dell’Inter hanno innescato nelle scorse settimane alcune indiscrezioni di mercato intorno all’ex punta del Manchester United, che sarebbe seguita da Barcellona, Chelsea e Manchester City. Soprattutto Guardiola si sarebbe fatto avanti alla ricerca di un big per la sostituzione di Aguero: ma, secondo quanto riporta FcInternews, Lukaku non ha affatto intenzione di lasciare Milano, dove si trova molto bene e dove spera di aprire un ciclo.

Inoltre la stessa Inter considera il giocatore incedibile, e ha smentito un possibile addio a 120 milioni di euro. Lukaku è il perno su cui ruota il progetto Conte, ed è imprescindibile proprio come il tecnico salentino.

OMNISPORT | 05-04-2021 17:37