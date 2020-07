Mercato Inter, nuova mossa del Barcellona per arrivare a Lautaro

Nuova mossa del Barcellona nella trattativa per portare Lautaro Martinez in Catalogna: Antoine Griezmann può diventare la chiave per sbloccare definitivamente il trasferimento del’argentino. Il francese non ha preso affatto bene la decisione di Quique Setien di mandarlo in campo negli ultimi istanti del match contro l’Atletico Madrid e, secondo quanto riportato dalla testata britannica ‘Daily Express’, è pronto a chiedere alla società la cessione. Una volontà che i blaugrana potrebbero sfruttare proprio per convincere i nerazzurri, proponendo uno scambio alla pari con l’argentino.

ll Barcellona, che ha speso 120 milioni per strappare il campione del mondo all’Atletico Madrid, ha tutta l’intenzione di rilanciare un’idea di uno scambio che era stata ventilata più timidamente nelle scorse settimane. La proposta è quella di spedire a Milano, sponda nerazzurra, Griezmann, e di ricevere in cambio Lautaro Martinez, valutato dall’Inter 90 milioni di euro.

Nella sua stagione al Barça, Griezmann non ha mai brillato: al contrario, non ha mai trovato l’intesa giusta né con Leo Messi né con Luis Suarez, tanto da scalare nelle gerarchie di Setien, che dopo la partita contro l’Atletico ha esplicitamente dichiarato di non doversi scusare con il calciatore francese per averlo fatto entrare in campo praticamente a tempo scaduto.

Lo stesso allenatore dei catalani aveva poi aggiunto che il francese era rimasto fuori dall’undici iniziale per scelta tecnica e per non alterare gli equilibri della squadra. Una mossa che al calciatore non è piaciuta e che potrebbe convincerlo a fare le valigie al termine della stagione, qualunque sia il risultato finale visto che il Barcellona è in corsa sia per il titolo della Liga sia per la Champions League.

Alle dichiarazioni del ‘Daily Express’ si aggiungono poi quelle di ‘Le Parisien’, secondo cui la sorella-agente di Griezmann raggiungerà nei prossimi giorni la Catalogna per inquadrare con la società il punto della situazione e discutere della possibile cessione ai nerazzurri.

Attualmente, Griezmann è legato da un contratto che scadrà a fine giugno 2024, che prevede un ingaggio complessivo di 17 milioni a stagione. Una cifra su cui l’Inter dovrà necessariamente ragionare e che, al momento, rappresenta l’unico vero ostacolo a una trattativa destinata a diventare una delle più ‘calde’ dell’estate.

OMNISPORT | 02-07-2020 10:40