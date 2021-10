Mercato Inter, pericolo Antonio Conte: vuole un big nerazzurro

L’arrivo dei nuovi proprietari sauditi al Newcastle ha scatenato una serie di indiscrezioni di mercato, che riguardano anche le società italiane. Secondo le voci riportate da Tuttosport, il club inglese potenziato dai petroldollari punta a rinforzi di alta qualità già a gennaio e avrebbe messo nel mirino, tra tanti nomi altisonanti, anche il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic.

Il giocatore croato è in scadenza di contratto con il club nerazzurro al termine della stagione, e l’accordo per il rinnovo non è ancora stato trovato: i Magpies sarebbero pronti a farsi avanti offrendo un compenso più alto di quello proposto dall’Inter, ovvero un contratto quadriennale da 6 milioni a stagione.

Inoltre il Newcastle a giugno potrebbe contare su un fattore in più per convincere il giocatore: Antonio Conte. Il mister leccese è attualmente fermo dopo l’addio all’Inter, ma è pronto a tornare in Premier League se dal Newcastle gli verrà presentato un piano all’altezza.

Da Milano arrivano però segnali rassicuranti da parte dell’entourage di Brozovic: la priorità del giocatore sarebbe quella di restare all’Inter. In Italia Brozovic si trova bene, con Simone Inzaghi è un titolare indiscusso e la famiglia si è ormai ambientata alla perfezione a Milano.

Le voci dall’Inghilterra non sembrano insomma turbare il giocatore, e l’incontro di giovedì tra il padre e agente Ivan e i dirigenti nerazzurri potrebbe suggellare l’accordo anche per la prossima stagione. L’Inter deve però chiudere alla svelta: Marotta proporrà un quadriennale da 6,5 milioni di euro più bonus per convincerlo a firmare e a legare il suo futuro al Biscione.

OMNISPORT | 11-10-2021 11:04