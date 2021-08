Mercato Inter, praticamente fatta per il secondo attaccante: le ultime

Si avvicina sempre di più la chiusura di un affare chiave per il completamento della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

L’Inter infatti, da settimane alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Dzeko e Lautaro Martinez dopo l’addio pesante di Lukaku, è ormai prossima a concludere positivamente il tira e molla con la Lazio per un dei pupilli del tecnico piacentino, vale a dire Joaquin Correa.

Il “Tucu”, non impiegato sabato da Maurizio Sarri nel primo turno di Serie A che vedeva i biancocelesti opposti all’Empoli, da giorni vuole sbarcare a Milano ma le resistenze di Lotito hanno impedito che l’affare col “Biscione” si sbloccasse.

Questo almeno fino ad oggi pomeriggio quando, dopo il summit tra Marotta, Ausilio e l’agente del giocatore Alessandro Lucci, il presidente della Lazio si è convinto (complice anche la chiara esigenza di far cassa) ad abbassare le sue pretese portando la sua richiesta a 31 milioni.

Lo “sconto” certamente rappresenta un assist importante per la società meneghina alla quale, ora, spetta l’ultima decisione prima di rivedersi con gli uomini di mercato laziali e mettere a punto i dettagli finali di una trattativa che sembra destinata a chiudersi in brevissimo tempo.

Il giorno chiave per la fumata bianca ufficiale, dopo che le parti si riaggiorneranno domani, potrebbe essere giovedì ma non è escluso che i nerazzurri, premendo sull’acceleratore, possano concludere l’affare anche prima dando così tempo all’argentino di raggiungere in anticipo Appiano Gentile.

Qui Inzaghi, impegnato nei preparativi della sfida contro il Verona, non vede l’ora di accoglierlo e braccia aperte e inserirlo immediatamente nei nuovi meccanismi della sua Inter, una squadra dove, nelle ultime ore del mercato, potrebbe approdare anche un’altra punta.

A tal proposito, è più probabile che, nonostante l’intesa col Torino per Belotti, Marotta viri su un profilo low cost come quello di Gianluca Scamacca, anche lui come Correa assistito da Lucci.

