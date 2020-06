Mercato Inter: scelto l'erede di Lautaro Martinez

Si moltiplicano le indiscrezioni di mercato sull’attacco dell’Inter dopo la cessione definitiva di Mauro Icardi e quella, ormai annunciata da giorni ma non ancora ufficiale, di Lautaro Martinez. Il Toro vuole giocare con Messi e ha trovato l’intesa con il Barcellona per un contratto di cinque anni a 12 milioni di euro a stagione, cifre fuori portata per il club nerazzurro.

In attesa di trovare la formula giusta per il trasferimento del giocatore in Catalogna, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando per piazzare un primo colpo in entrata per il reparto offensivo, e hanno concentrato la loro attenzione di nuovo sull’Argentina.

Secondo le indiscrezioni nel mirino c’è la giovane promessa del San Lorenzo Adolfo Gaich, centravanti classe 1999. In un’intervista a FcInternews, il dirigente del club Diego Delledonne ha dato il via libera all’operazione: “La clausola di Gaich è di 15 milioni di dollari. Ed è totalmente negoziabile. Se abbiamo già parlato con i nerazzurri? Il nostro Presidente ha un ottimo rapporto con Zanetti“.

Ancora da definire la formula: “Noi non vogliamo lasciarlo andare in prestito. La nostra idea è di cedere il giocatore in questa finestra di mercato. Se è pronto per un top club come l’Inter? Gaich ha le caratteristiche e l’età giusta per poter far parte di qualsiasi società”.

Accostato nelle ultime settimane anche a Roma e Milan, Gaich è soprannominato il Tanque per la sua forza fisica: alto 1.90, è difficilmente marcabile, ma è anche dotato di buona tecnica e rapidità. Ha segnato cinque reti nelle 12 partite di campionato disputate in questa stagione con il San Lorenzo ed è stato uno dei pilastri dell’Argentina Under 20, con 7 reti all’attivo.

SPORTAL.IT | 04-06-2020 08:00