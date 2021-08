Mercato Juve, altro colpo dopo Locatelli: scambio con il Bayern

Alla Continassa è il giorno di Manuel Locatelli: il centrocampista campione d’Europa è finalmente sbarcato a Torino dopo il lungo tira e molla con il Sassuolo, per le visite mediche e la firma del contratto con la Juventus.

L’Azzurro è il primo dei due tasselli che Massimiliano Allegri vuole inserire per puntellare la mediana bianconera, vero punto debole della Vecchia Signora nella scorsa stagione. Per il secondo colpo davanti a tutti c’è Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona: il bosniaco ha già un accordo con la Juve, ma serve prima la cessione di Aaron Ramsey.

Secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.it, nelle ultime ore si è fatto largo un altro nome: quello di Corentin Tolisso, centrocampista francese in uscita dal Bayern Monaco. Il giocatore è da tempo un obiettivo della società torinese, e nel nuovo corso di Nagelsmann sta trovando poco spazio.

Secondo i rumors il Bayern Monaco sarebbe pronto a proporre uno scambio di mercato: Tolisso in cambio dell’esterno brasiliano Danilo, che piace molto ai tedeschi e al nuovo tecnico. Il giocatore verdeoro è però un punto fermo per Massimiliano Allegri, che difficilmente ne vorrà fare a meno.

Inoltre la Juventus valuta il giocatore ex Real Madrid e Manchester City 30 milioni di euro, mentre il cartellino di Tolisso si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Su Instagram Danilo sembra intanto pronto ad iniziare la sua terza stagione in Serie A: “La Serie A è appena dietro l’angolo!”, ha scritto postando una sua foto con Ronaldo.

OMNISPORT | 18-08-2021 10:15