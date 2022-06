Mercato Juve LIVE, diretta: Serie A, Buffon elogia Di Maria: "In Italia sarebbe come Maradona"

Serie A, Buffon elogia Di Maria: "In Italia sarebbe come Maradona"

L'ex leggenda della Juventus Gianluigi Buffon, oggi in forza al Parma in Serie B, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Spor t per esprimere un parere sul possibile acquisto da parte dei bianconeri di Angel Di Maria, giocatore che Gigi conosce molto bene avendoci giocato assieme un anno al PSG nel 2018/2019. Come al solito Buffon è molto diretto nel considerare el Fideo un possibile crack del nostro campionato : ad oggi, nella Serie A è come Maradona.Leggi l'articolo10:57

Serie A, la Juve pareggia l'offerta del Barcellona per Di Maria

Settimana decisiva per il passaggio diAngel Di Maria dal PSG alla Juventus. Svincolato dai francesi, El Fideo è conteso anche dal Barcellona, destinazione preferita dalla famiglia dell'argentino e forse anche dal giocatore stesso. I bianconeri, però, possono garantire uno stipendio pari a quello offerto dal Barcellona, che dalla sua ha grossi problemi di salary cap.Leggi l'articolo12:33

Juve, ore finali per Di Maria: e Buffon “garantisce” per i bianconeri

Settimana decisiva per Di Maria alla Juve: accordo o si vira su altri obiettivi. Di Maria ha due offerte: quella della Juventus e quella del Barcellona. Sempre la Rosea ha interpellato Gigi Buffon, leggendaria bandiera della Juventus e al momento al Parma in Serie B. "Nel caso Di Maria decida di trasferirsi in Italia, alla Juventus, vuol dire che è pronto per farlo".Vai all'articolo14:07

La Juventus saluta Morata e pensa ad Arnautovic

L'attaccante del Bologna sarebbe nel mirino della Juventus che cerca sul mercato un giocatore che possa ricoprire l'ingrato compito di vice Vlahovic. Salutato Alvaro Morata, la cui permanenza è stata resa impossibile dalle condizioni poste dall'Atletico Madrid, alla dirigenza bianconera tocca virare su altri nomi.Approfondimento15:04

Juventus, nuovo centrale: si accelera per Gabriel

La Juventus, nelle ultime ore, pare aver virato decisamente su Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano che quest'anno, con la maglia dell'Arsenal, ha collezionato 35 presenze e 5 gol in Premier League. A testimonianza di come la Juventus si sia decisa a fare sul serio per Gabriel vi è la notizia, del viaggio fatto oggi da Cherubini a Londra per iniziare a tramutare l'interesse dei bianconeri in qualcosa di più concreto.Approfondimento16:14