Juventus: si è scatenata un'asta milionaria per De Ligt

Probabile che il futuro di De Ligt sia in Premier League. Quello che la Juventus invece sta cercando di fare è di allungare il contratto col difensore, cosa che l'olandese non sembra abbia intenzione di fare. Ci sta pensando il Chelsea che ha proposto alla Juve cash più contropartite, per Matthijs de Ligt, ma la Juventus ha detto no perché vuole cash : 120 milioni circa, nonostante non sempre le prestazioni del centrale siano state perfette.Approfondimento09:59