De Ligt potrebbe partire, Koulibaly è un sogno difficile da realizzare e allora la Juventus che fa? Prepara lo sgambetto all’Inter. Gli scenari e gli intrecci di un calciomercato più creativo che effettivo, che partirà ufficialmente il primo luglio ma che è entrato già nel vivo, disegnano una soluzione a sorpresa per uno dei difensori più positivi dell’ultimo campionato: Gleison Bremer, in uscita dal Torino, promesso sposo dei nerazzurri ma ora – a quanto pare – cercato con insistenza dalla Vecchia Signora.

Mercato: anche la Juventus si fionda su Bremer

È Tuttosport a lanciare l’indiscrezione, riportata anche da numerose testate specializzate: “Se De Ligt va via, Juventus dritta su Bremer“. Il difensore brasiliano, che tra qualche mese potrebbe ottenere la cittadinanza italiana, è da tempo nei radar dell’Inter. I nerazzurri aspettano che si sblocchi la situazione Skriniar, trattato dal Psg, per affondare il colpo col Toro. Ma nel frattempo, la Juve lavora alla beffa. Avviati contatti con l’entourage del difensore: in questo caso, sarebbero i soldi della cessione di De Ligt a essere reinvestiti su Bremer.

Inter-Juve, bagarre sui social attorno a Bremer

Neppure il tempo che la notizia si diffonda in giro per il web che è già bagarre sui social. Interisti contro juventini, per il più classico dei derby d’Italia, stavolta di mercato. “Già solo il fatto di mettere i bastoni tra le ruote ai cartonati sarebbe cosa buona e giusta”, scrive lo juventino Enzo. L’interista Machine prova a spegnerne gli entusiasmi: “Contestualmente al rinnovo di Bremer, Cairo ha firmato una scrittura privata; Inter, 25 milioni”. Ma Esteban è preoccupato: “Se va via Skriniar e ci facciamo fregare Bremer da quelli là non vorrei essere nei panni di Marotta“. Peppe lo rassicura: “Non succederà, con i milioni di Skriniar Bremer è già preso”.

Bremer alla Juventus? I tifosi bianconeri sognano

Intanto però i tifosi bianconeri sognano a occhi aperti. Spartaco sa già come andrà a finire: “Mandragora più 20 milioni al Toro e via”. Anche Pasquale è ottimista: “Se va bene arriva Koulibaly, se va male Bremer: io direi che siamo contenti lo stesso”. Ernesto riflette: “Bremer alla Juve? Dopo aver fatto incazzare Cairo per avergli fregato Gatti ? Basta che non gli diamo in cambio proprio l’ex Frosinone…”. Mentre CommissarioZakaria dà un consiglio al difensore del Toro: “Bremer ti metti a fare un trasloco a luglio con sto caldo. Resta a Torino, chi te lo fa fare…”.

