Ultimo aggiornamento 08-08-2022 08:28

Juventus: torna vivo l'interesse per Milik Continua incessante la ricerca della Juventus di un altro attaccante. Visto però le ultime difficoltà trovate per portare nuovamente Morata a vestire il bianconero, la Juventus ha deciso di puntare su altri profili. Ecco perchè il club bianconero ha deciso di virare deciso su Arkadiusz Milik. Vai all'articolo 08:28

Mercato Juventus: cosa è successo ieri domenica 7 agosto 2022

Calciomercato: doccia gelata per la Juventus. Calciomercato Fiorentina: vicino Lo Celso, lotta con la Juve per Nhaga. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Kostic, Navas e Fofana. Juventus, Schira sicuro: “Il club prepara un regalo ad Allegri”.