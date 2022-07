Ultimo aggiornamento 17-07-2022 10:13

Mercato Juventus: cosa è successo ieri sabato 16 luglio 2022

Di Marzio e la strategia Juve per l’attacco: si punta sull’usato sicuro. Kahn "chiama" De Ligt: Bayern pronto ad alzare l'offerta alla Juventus. Juventus, Kahn: "De Ligt vuole il Bayern Monaco". Juve, il disperato tentativo per De Ligt. Trattativa con il Bayern in stallo. Serie A, difensori protagonisti: la situazione di Milan, Inter e Juve. La Juventus guarda ancora al passato: la scelta di mercato allarma i tifosi. Juventus: per De Ligt si tenta il rinnovo. Lewandowski va al Barca e spaventa i tifosi di Juve, Roma e Inter.