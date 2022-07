Juventus: è fatta per De Ligt al Bayern. E la Roma va decisa su Dybala

17-07-2022 22:37

È ormai fatta per la cessione di Matthijs De Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco. I bavaresi infatti, secondo quanto riporta Sportmediaset, nei contatti tra le parti delle ultime ore hanno raggiunto un accordo verbale con i bianconeri, tanto che ormai mancherebbe solo l’ufficialità, che arriverà dopo che il difensore olandese avrà effettuato le visite mediche e firmato nelle prossime 48 ore.

Juventus: rilancio del Bayern per De Ligt, la cessione è cosa fatta

Il Bayern avrebbe offerto una cifra intorno agli 80 milioni di euro comprensiva di bonus, accontentando di fatto la richiesta della Vecchia Signora, che partiva da una valutazione di 90-100 milioni, ma che negli ultimi giorni avevano abbassato leggermente la cifra. Dopo la cessione di Robert Lewandowski al Barcellona quindi per il Bayern si è aperta la strada per un grande colpo di mercato, e lo stesso molto probabilmente anche ai bianconeri.

Per la Juventus ora può partire il mercato: assalto a Zaniolo e al sostituto di De Ligt

La Juventus infatti ora deve cercare il sostituto di De Ligt, che sarà uno tra Gabriel dell’Arsenal e Pau Torres del Villarreal, ma si prepara anche a portare l’attacco decisivo a Nicolò Zaniolo, che oltretutto può andare a buon fine perché la Roma parrebbe essersi mossa in maniera decisa per Dybala. Le prossime due settimane di calciomercato saranno insomma decisive per i bianconeri. Per De Ligt sarebbe pronto un ingaggio principesco da 12 milioni di euro all’anno.

Dybala: la Roma ha fatto la prima offerta

Dicevamo che, per quanto riguarda Paulo Dybala, la Roma si sarebbe decisa a fare la prima offerta per accaparrarsi La Joya. Almeno questo è quanto riporta Sky Sport, secondo cui oggi ci sarebbe stato un incontro tra rappresentanti del club giallorosso e l’entourage dell’attaccante argentino svincolato proprio dalla Juventus, quindi sul mercato a parametro zero. La richiesta dello staff di Dybala è di 6 milioni di euro più bonus ma i capitolini vogliono spendere meno per quanto riguarda la base fissa, pare 4 milioni, da integrare con premi per i risultati raggiunti individualmente e con la squadra.

Per Dybala la Roma fronteggia la concorrenza del Napoli, Inter più lontana

Per La Joya, lasciato in sospeso dall’Inter per la sovrabbondanza di attaccanti che non sono stati ancora ceduti, è in corsa anche il Napoli: anche i partenopei sembrano aver scavalcato i nerazzurri che invece hanno molto raffreddato il loro entusiasmo. Ora la Roma attende una risposta dal clan argentino, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Quel che sembrerebbe certo è che José Mourinho, che vuole fortemente l’ex juventino, è più vicino a soffiarlo alla concorrenza, in particolare alla sua ex squadra, l’Inter.