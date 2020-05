Mercato Juve: Paratici dà la svolta, cambia l'obiettivo a centrocampo

E' ormai naufragata in casa Juventus l'operazione di scambio con il Barcellona, che avrebbe portato il centrocampista dei bianconeri Miralem Pjanic in Catalogna e viceversa il regista brasiliano Arthur a Torino.

Negli scorsi giorni la Vecchia Signora ha dovuto registrare la resistenza del giocatore blaugrana, che pur non respingendo apertamente i bianconeri lo ha fatto capire con segnali chiari da parte dell'entourage e di persone vicine al calciatore, come la madre.

I dirigenti del club torinese hanno fatto un ultimo tentativo nel weekend: secondo quanto riporta calciomercato.it, il ds Paratici si sarebbe confrontato con gli agenti del centrocampista, alla ricerca di un accordo, ma il no sarebbe stato perentorio e definitivo.

La svolta del mercato è quindi in arrivo: da Londra arrivano voci di contatti con l'agente del centrocampista del Chelsea Jorginho, pupillo di Sarri. "Non posso dire nulla sul mercato, visto che non avuto alcun contatto. Jorginho ha ancora 3 anni di contratto e si trova bene al Chelsea, ma se dovesse arrivare un'offerta di mercato importante, la trattativa potrebbe andare in porto", ha detto il procuratore Joao Santos a Marca.

"È un giocatore completo, è nel giro della nazionale ed è il vice capitano del Chelsea. Con il tempo ha acquistato esperienza ed ora è un vero e proprio leader. Se mi si chiede se a Sarri piace Jorginho dico di sì dopo il loro passato".

L'italobrasiliano costa almeno 45 milioni di euro, la trattativa potrebbe essere facilitata da alcune contropartite: Pjanic, Douglas Costa e Alex Sandro i nomi più caldi.

SPORTAL.IT | 27-05-2020 15:40