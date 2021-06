Mercato Juve: sgarbo al Milan, tifosi in fermento

Situazione di stallo tra Milan e Brescia che non hanno ancora raggiunto l’intesa sul riscatto di Sandro Tonali. Secondo La Gazzetta dello Sport, la scadenza fissata per domani serve a garantire le condizioni stabilite nel contratto di un anno fa. Nulla vieta, dunque, ai due club di rivedere l’accordo più avanti. La carta Giacomo Olzer è piaciuta al patron delle Rondinelle, che però sarebbero interessate anche a Lorenzo Colombo.

Lo scrive anche Giovanni Capuano sui social: “Milan e Brescia ancora senza accordo a un giorno dalla scadenza dei termini per la risoluzione del riscatto. Elliott ha dato mandato di non andare oltre i 10 milioni, Cellino ha già dimezzato i bonus”. Il Brescia infatti, che ha concesso ai rossoneri uno sconto sui bonus (da 10 a 5 milioni), avrebbe diritto ad altri 15 milioni di euro. Le parti non sono lontanissime, ma la fumata bianca non è arrivata e non è detto che arrivi a stretto giro di posta.

La Juve si inserisce per Tonali: sgarbo al Milan

Come ha sempre detto Andrea Agnelli “non ci deve essere nemmeno un giocatore forte che la Juve non segua”. Ed allora la Juventus in questo caso si è messa alla finestra perchè se la situazione dovesse restare incagliata in una fase di stallo continuo, conoscendo anche il vulcanico presidente delle Rondinelle, Cellino, allora ci sarebbe spazio per un rilancio, un inserimento, della Vecchia Signora che vorrebbe rinnovare il suo centrocampo. Non ci sono ancora offerte concrete ma sicuramente la Juve del nuovo corso Allegri, sempre bravo con i giovani, non si lascerebbe scappare questa occasione di mercato.

Tonali divide: social Juve e Milan in fermento

La notizia in poche ore sta diventando virale sui social. Come è stata qualche settimana fa per Donnarumma, si è scatenata nuovamente la ridda di commenti un po’ contro il giocatore “Mi spiace dirlo ma Ttonali ha deluso . È molto giovane e sono certo che crescerà, ma non è uno che ti cambia la vita”, che in questo caso centra poco, ma soprattutto con la Juve in modalità “iena” o “avvoltoio” a detta dei tifosi milanisti.

Sul fronte Juve c’è chi lo aspetta a braccia aperte per il suo rilancio e consacrazione: “Tonali ha avuto una involuzione pazzesca. Lui, Zaniolo, Castrovilli e Barella sono i migliori centrocampisti giovani che abbiamo in Italia. Io penso che un allenatore come Allegri possa giovare e non poco alla ripresa della sua carriera”. Mentre altri milanisti hanno già il dente avvelenato: “naturalmente se resterà al Milan #Tonali verrà etichettato come giocatore da rilanciare, scommessa, grande punto interrogativo. Se andrà alla Juve già pronti servizi e titoloni sul golden boy del calcio italiano, il nuovo Pirlo, la versione italiana di De Bruyne”.