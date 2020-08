Mercato Juventus: assalto improvviso per Chiesa, il piano di Pirlo

La Juventus torna di prepotenza su Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina è da tempo un pallino della Vecchia Signora, che dopo l’arrivo di Andrea Pirlo sembra finalmente pronta a sferrare l’assalto decisivo per il gioiello viola.

Il Maestro spinge per l’arrivo del figlio d’arte, che andrà a sostituire Douglas Costa, ormai fuori dai piani della Vecchia Signora, nella batteria di esterni offensivi della rosa juventina. Chiesa, primissimo nome sulla lista di Paratici, era a un passo dal club bianconero un anno fa, prima del cambio di proprietà della Fiorentina con l’arrivo di Rocco Commisso, che pose il veto alla partenza del giocatore.

Ora è lo stesso presidente dei gigliati a confessare che non si opporrà alla cessione, in caso di offerte all’altezza da parte di un grande club. La Fiorentina ha fissato i paletti a 60-70 milioni di euro: i bianconeri, secondo quanto riporta Tuttosport, puntano a proporre al club toscano un’operazione allargata, che preveda l’inserimento di alcune contropartite tecniche gradite ai viola come Gonzalo Higuain o Luca Pellegrini. Un’altra opzione è invece il prestito lungo con obbligo di riscatto.

Per sbloccare la situazione, la Juve aspetta offerte per Douglas Costa. Il Manchester United è da tempo sul giocatore e a breve arriverà una prima proposta dei Red Devils. Il brasiliano è in scadenza nel 2022 e ha un pesante ingaggio di 6 milioni di euro.

“Se Chiesa resterà? Speriamo di sì! Io l’ho trattenuto l’anno scorso, adesso spero che resti ma se vorrà andare via lo potrà fare, portando introiti per il suo valore. Gli ho dato via libera, basta che arrivino i soldi giusti. Vorrei che rimanesse, se poi vuole andarsene devono portarci quanto crediamo che valga”, così aveva dichiarato Commisso in una recente intervista.

OMNISPORT | 31-08-2020 10:34