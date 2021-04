Mercato Juventus, clamoroso scambio all'orizzonte con il Real

Lo ripetiamo ormai da mesi: la vera chiave del mercato estivo 2021 saranno gli scambi, e sarà così anche per la Juventus di Andrea Pirlo. Nessuna squadra europea ha veramente dei soldi da investire pesantemente sul mercato e la crisi economica che sta colpendo il mondo del pallone sicuramente non si risolverà nel giro di due mesi.

A fronte di ciò, la Juventus in piena rifondazione (societaria e tecnica) sta cercando in tutti i modi di imbastire degli scambi che possano permettere, oltre che di liberarsi di ingaggi importanti, di aggiungere qualità e tecnica alla propria rosa. Lo abbiamo visto la settimana scorsa con l’idea Dybala-Icardi, lo abbiamo osservato anche la scorsa estate con Pjanic-Arthur. Lo vediamo ora con una nuova proposta proveniente da Madrid.

Si perchè se la scorsa estate Juventus e Barcellona avevano imbastito lo scambio (più economico che tecnico) tra MIralem Pjanic e Arthur, scambio poi rivelatosi fallimentare sul campo, ora i bianconeri starebbero impostando con il Real un’operazione piuttosto simile.

Come rivelano alcuni media spagnoli, ripresi poi anche dalle pagine di Tuttosport, Juventus e Real Madrid si starebbero parlando ormai da giorni nel tentativo di trovare l’accordo per lo scambio Rodrigo Bentancur-Marco Asensio. La Juventus segue Asensio ormai da tantissimi anni, ancora prima dell’ormai famoso “Asensio, 4-2 è finita” per fare facile ironia.

Dall’altra parte, l’età avanza anche per Modric e Kroos, e presto il Real si troverà a dover sostituire due mostri sacri del nostro calcio. Bentancur piace a Perez, ed ha già molti anni di esperienza europea nonostante sia davvero giovane (classe 1997).

Siamo solo all’inizio, ma le squadre si stanno già impegnando al massimo per programmare il mercato. Un mercato che, sicuramente, non mancherà di regalare emozioni nonostante l’assenza di denaro. Perchè come diceva il buon Galliani negli ultimi anni di Milan, “coi soldi sono buoni tutti“.

OMNISPORT | 27-04-2021 07:45