Mercato Juventus: CR7 zittisce tutti ma non le voci sul futuro

La Juventus, con uno straordinario colpo di coda, è riuscita a chiudere al meglio la stagione. Prima la conquista della Coppa Italia, poi il pass per la prossima Champions League. Un finale davvero esaltante.

Tanti sorrisi in casa bianconera. Anche Cristiano Ronaldo, in panchina nella decisiva sfida con il Bologna, ha manifestato la sua soddisfazione via social network. “Fino alla fine! Ssssiiiiimmmmm”, con tanto di indice portato alla bocca per zittire tutti.

Il capocannoniere della Serie A è decisamente orgoglioso di quanto è riuscito a fare in maglia bianconera anche in questo travagliato anno. Tuttavia, i dubbi sulla sua permanenza in bianconero restano.

Il Cinque volte Pallone d’Oro ha ancora un anno di contratto con la Juventus. In attesa di sapere se sarà ancora Andrea Pirlo ad allenarlo, il portoghese si starebbe guardando attorno, per capire quale sia la soluzione migliore per il suo futuro.

Il fatto che la Juventus sarà in Champions League il prossimo anno (minacce Uefa a parte) è un asset importante. Parallelamente sarebbero diversi i club pronti a farsi avanti per provare a strapparlo ai bianconeri.

Il PSG, dopo aver perso anche la Ligue 1, potrebbe tentare il grande colpo. Attenzione anche al Real Madrid, alle prese con una rivoluzione tecnica importante, e pure al Manchester United, altra squadra che potrebbe cambiare molto.

In casa Juventus è tempo di grandi riflessioni. Cristiano Ronaldo è uno degli argomenti che verranno trattati. Davanti ad una buona proposta, la dirigenza bianconera potrebbe anche pensare di salutare, con un anno di anticipo, CR7.

OMNISPORT | 24-05-2021 08:48