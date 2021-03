Mercato Juventus: destini diversi per due top player

La Juventus si è rilanciata in campionato. Fondamentale il successo ai danni della Lazio per continuare a lottare per il vertice in Italia e, soprattutto, per prepararsi al meglio alla sfida di Champions League con il Porto (si riparte dal 2-1 per i portoghesi).

Andrea Pirlo ha compreso che avere Alvaro Morata in campo (al 100% della condizione) è fondamentale per far girare al meglio la squadra. Lo spagnolo è un attaccante vero e sa giocare con la squadra.

Ancora di proprietà dell’Atletico Madrid, ha sottoscritto un prestito biennale con i bianconeri ma la sensazione è che la Juventus proverà a riscattarlo già al termine della stagione in corso. I colchoneros chiedono 45 milioni di euro per il riscatto.

Tanti soldi. La società bianconera potrebbe provare ad inserire nella trattativa un giocatore gradito all’Atletico Madrid. Da capire chi possa essere (si era vociferato di un possibile interesse da parte del club spagnolo per Merih Demiral).

E’ chiaro che Alvaro Morata è diventato una priorità per la Vecchia Signora. Lo è sempre meno Paulo Dybala. L’argentino è ai box da quasi due mesi (infortunio patito lo scorso 10 gennaio contro il Sassuolo).

La mancanza in campo della Joya si sente sempre meno. da qui la concreta possibilità che, davanti ad una proposta congrua, il fantasista argentino possa anche essere sacrificato (il rinnovo è congelato da tempo).

Insomma, la prossima estate, la Juventus potrebbe prendere delle decisioni forti che potrebbero cambiare, radicalmente, l’attacco bianconero. Alvaro Morata è vicino al riscatto, Paulo Dybala è vicino alla possibile cessione.

07-03-2021