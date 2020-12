Mercato Juventus, Milik in bilico: Paratici vaglia due alternative

Doveva essere il rinforzo di lusso della campagna acquisti invernale di gennaio, rischia invece di volare verso la Liga e, più precisamente, verso la capitale Madrid, sponda Atletico. Arkadiusz Milik ha spiazzato la dirigenza della Juventus con il suo ‘sì’ ai Colchoneros (almeno stando a quanto riporta ‘As’) tanto che, come riferisce il Daily Mail, la società bianconera si sta già muovendo per individuare un’alternativa al polacco.

Due i nomi nell’agenda di Paratici, quelli di Memphis Depay e, proprio da ieri, di Diego Costa. L’olandese, rimasto a Lione nonostante le voci di addio che lo coinvolgevano in estate, non è più convinto di voler provare l’avventura al Barcellona, viste le difficoltà del club catalano in questa stagione, e la Juve potrebbe approfittarne visti i buoni rapporti con la dirigenza dell’OL, certificati dall’affare De Sciglio di inizio ottobre.

Molto più complicata, invece, la pista che porta a Diego Costa, da oggi svincolato di lusso dopo la rescissione consensuale del contratto proprio con l’Atletico Madrid. Il brasiliano naturalizzato spagnolo chiede un salario molto alto (circa 8 milioni di euro) ed è difficile che la dirigenza della Juve voglia investire cifre simili per un attaccante che ha da poco compiuto 32 anni.

Neanche l’accordo con FCA Italy per il rinnovo della sponsorizzazione, che porterà nelle casse bianconere 45 milioni di euro più bonus in ciascuna delle prossime tre stagioni, può far sì che il club decida di fare una ‘spesa pazza’, che potrebbe tra l’altro anche destabilizzare lo spogliatoio (vedi Dybala, che da tempo chiede cifre simili per il rinnovo ma non riesce a convincere la dirigenza).

Tutto ciò va comunque valutato alla luce della conferma delle notizie che arrivano dalla Spagna. La Juventus, prima di ogni altra possibile mossa, vuole infatti capire se l’obiettivo Milik è definitivamente sfumato o se è ancora possibile convincere il polacco a vestire la maglia bianconera. Solo in caso negativo si passerebbe al ‘piano B’.

OMNISPORT | 30-12-2020 10:59