Juventus, l'accordo con lo sponsor sblocca il mercato: gli obiettivi

Con un comunicato stampa diffuso nella serata di martedì, la Juventus ha annunciato il rinnovo triennale dell’accordo con FCA Italy in qualità di main sponsor, un contratto che garantirà, fino al 2024, 135 milioni di euro complessivi , esclusi i bonus legati alle prestazioni sportive. Un rinnovo di partnership che torna a far sognare i tifosi bianconeri, che adesso si aspettano nuove mosse in sede di mercato .

” Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus”) comunica di aver raggiunto con FCA Italy S.p.A. (“FCA”) l’accordo per il rinnovo della sponsorizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24 – si legge nella nota del club -. Tale accordo scaturisce dalla reciproca soddisfazione di una partnership di successo che accompagna Juventus ed il brand Jeep dalla stagione sportiva 2012/2013. L’accordo prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di € 45 milioni e componenti variabili in funzione dei risultati sportivi”.

Grazie alla cifra che la Juventus otterrà dal proprio sponsor, sarà possibile quindi aumentare la pressione sugli obiettivi di mercato: da Milik , bomber polacco fuori rosa al Napoli conteso da Roma e Real Madrid , a Memphis Depay , da tempo nelle mire dei piemontesi, passando per il gioiellino americano Reynolds , uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale, la Juventus è pronta a sfruttare le nuove entrate economiche per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo .

Ma il denaro in arrivo potrebbe anche servire a trattenere chi c’è già: è il caso di Paulo Dybala , che non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Per lui si potrebbe, adesso, fare uno sforzo in più dal punto di vista economico, evitando così il rischio di una definitiva rottura .

Insomma, i tifosi sognano una super Juve e le premesse per creare una rosa ancora più forte di quella che negli ultimi nove anni ha dominato in Italia ci sono tutte.

OMNISPORT | 29-12-2020 23:28