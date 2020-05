Mercato Juventus, Miralem Pjanic lancia un nuovo segnale

Il futuro di Miralem Pjanic sembra sempre più lontano dalla Juventus. Dopo le voci che lo vogliono protagonista di uno scambio con il Barcellona che porterebbe il brasiliano Arthur a Torino, il bosniaco ha lasciato un nuovo indizio con un enigmatico post su Instagram. "Il futuro dipende da quello che fai oggi. Felice di essere tornato in campo" sono le sue parole, accompagnate da una foto di lui pensieroso seduto su un pallone alla Continassa.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, in particolare dal 'Mundo Deportivo', Pjanic non sarebbe affatto contrario a un approdo in Catalogna: l'idea di giocare al fianco di Leo Messi, anzi, lo stimolerebbe a rifiutare offerte anche di maggior impatto economico, come quella del Paris Saint Germain.

La Juventus, però, non vuole di certo svenderlo e il costo del cartellino potrebbe rappresentare un grosso problema nella trattativa fra i bianconeri e il club blaugrana. Arthur potrebbe essere l'ago della bilancia, anche perché la Juve ha già fatto sapere alla dirigenza catalana di non voler accettare altre contropartite tecniche proposte in precedenza, come Ivan Rakitic e Arturo Vidal.

Il contratto che attualmente lega Pjanic alla Juventus scade nel 2023: in diverse occasioni il bosniaco ha ribadito di voler continuare la sua avventura in bianconero ma i media spagnoli sono sicuri del contrario, e vedono il Barcellona come destinazione preferita dal bosniaco.

Il Paris Saint Germain resta quindi alla finestra. Leonardo avrebbe preso atto dell'intenzione di Pjanic di giocare solo a Barcellona in caso di addio alla Juventus, ma il club campione di Francia ha dimostrato già in altre occasioni di poter mettere sul piatto offerte economiche difficili da rifiutare.

Classe 1990, Miralem Pjanic indossa la maglia della Juventus dal 2016 dopo il discusso addio alla Roma, club per cui ha giocato per cinque stagioni. Fino alla sospensione dei tornei di questa stagione, ha disputato 166 partite con la maglia della Juventus, con 22 gol all'attivo.

SPORTAL.IT | 21-05-2020 23:15