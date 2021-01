Mercato Juventus: Pirlo verso tre cessioni a gennaio

Oltre a comprare, la Juventus si prepara a cedere alcuni elementi della rosa nel mercato di gennaio. Alcuni movimenti in uscita saranno essenziali ai bianconeri per poter chiudere possibili colpi in entrata entro la scadenza della sessione invernale.

Il primo a partire sarà Sami Khedira, praticamente fuori rosa e fuori dai piani tecnici di Andrea Pirlo: sulle sue tracce c’è in primo luogo l’Everton di Carlo Ancelotti, seguito da altre società di Premier. La trattativa andrà comunque per le lunghe, il tedesco percepisce uno stipendio importante a Torino.

Un altro elemento della rosa verso la probabile cessione è Federico Bernardeschi: la Juventus aspetta offerte concrete per l’ex Fiorentina, che potrebbe diventare una pedina di scambio preziosa, tanto che si considera di fare una proposta all’Atalanta per il Papu Gomez. Bernardeschi piace anche ad alcuni club di Bundesliga.

Il terzo a partire potrebbe essere Adrien Rabiot. Assente nelle ultime due partite a causa di una svista della Juve per quanto riguarda il regolamento (il francese, escluso erroneamente con la Fiorentina dopo la sentenza su Juve-Napoli, è stato poi squalificato dal giudice sportivo per il match contro l’Udinese), non ha mai convinto appieno Pirlo e potrebbe partire se arriverà un’offerta interessante.

Tiene banco a Torino anche la questione Demiral, che secondo i quotidiani turchi chiede più spazio ed è pronto ad andarsene. La Juve al momento non ha ricevuto offerte, ed è intenzionata a trattenere il giocatore, considerato l’investimento da 15 milioni di euro effettuato per il suo cartellino. Demiral, penalizzato dagli infortuni, è attualmente al terzo posto nelle gerarchie in difesa dietro a De Ligt e Bonucci.

OMNISPORT | 05-01-2021 12:03