Mercato Juventus: possibile cessione di lusso a giugno

Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus il prossimo giugno. Secondo le indicrezioni in arrivo dall’Inghilterra, il centrocampista francese sarebbe stato messo nel mirino dall’Everton, che su pressione di Carlo Ancelotti avrebbe effettuato un sondaggio presso il club bianconero.

Rabiot non ha mai pienamente convinto a Torino, soprattutto per il rendimento poco continuo, e non è incedibile: la Vecchia Signora valuta comunque il suo cartellino non meno di 30 milioni di euro. Sbarcato a Torino a parametro zero, un addio del transalpino porterebbe a una plusvalenza importante per il club torinese, e alleggerirebbe le casse dallo stipendio da 7,5 milioni di euro che percepisce attualmente l’ex Psg.

Novità importanti potrebbero arrivare nei prossimi mesi. Intanto il giocatore scenderà in campo titolare contro il Napoli nella 22esima giornata di Serie A: avrà una nuova occasione per dimostrare il suo valore, finora visto solo a sprazzi.

In questa stagione Rabiot ha giocato 27 partite, incidendo poco (per lui solo un gol e un assist), e offrendo prove altalenanti. In campionato è partito titolare in tredici occasioni.

OMNISPORT | 13-02-2021 15:41