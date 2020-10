Mercato Juventus: Sergio Ramos mette nei guai i bianconeri

A Madrid, sponda Real, è in corso il tormentone Sergio Ramos. La bandiera dei blancos sta discutendo con il club circa il rinnovo del suo contratto. Il difensore spagnolo va a scadenza al termine della stagione in corso.

Al momento, secondo indiscrezioni che provengono dalla Spagna, le parti sarebbero lontanissime. Classe 1986, il centrale difensivo vorrebbe un ingaggio importante, in stile Cristiano Ronaldo, per restare.

Il Real Madrid, invece, vorrebbe trattenerlo ma senza svenarsi, considerata anche l’età del giocatore e la necessità di svecchiare la rosa in vista dei prossimi anni. Insomma, per il momento, il rinnovo pare congelato.

Non dovesse riuscire a firmare nuovamente Sergio Ramos, il Real Madrid andrebbe a caccia di un sostituto di valore qualitativo enorme. In sogno dei blancos sarebbe Matthijs De Ligt, attualmente in forza alla Juventus.

Attualmente ai box per infortunio, l’olandese ha un contratto con la Vecchia Signora garantito sino al 2024 e si trova molto bene a Torino. Tuttavia, davanti ad una proposta monster del Real Madrid, la situazione potrebbe cambiare.

Classe 1999, l’olandese è stato acquisto dalla Juventus nell’estate del 2019 per una cifra pari a circa 75 milioni di euro. A distanza di poco più di un anno, il suo valore è aumentato, nonostante la recessione dovuta al Covid-19.

La Juventus non è intenzionata a privarsi di uno dei suoi top player ma molto dipenderà da cosa accadrà a Madrid. L’eventuale addio di Sergio Ramos (accostato anche alla Juventus in passato) potrebbe mettere nei guai il club bianconero.

OMNISPORT | 11-10-2020 09:02