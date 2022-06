Mercato Juventus: spunta un colpo a sorpresa per la fascia destra

15-06-2022 22:20

A parte il ritorno ormai quasi certo di Paul Pogba, il mercato della Juventus è ancora piuttosto stagnante, tanto che Massimiliano Allegri non sarebbe affatto contento di come stanno andando le cose. Tuttavia una nuova pista, per la fascia destra della difesa ma anche del centrocampo, sembra essersi aperta nelle ultime ore. Ma procediamo con ordine.

Mercato Juventus: sfumato Suarez, tra Di Maria e Morata è caos totale in attacco

Per il reparto offensivo è ormai sfumato l’affare Luis Suarez e in Spagna danno l’uruguaiano vicino al River Plate, dove sostituirebbe Julian Alvarez. La pista che porta ad Angel Di Maria è sempre più complicata e l’alternativa principale è il brasiliano dello Shakhtar Donetsk David Neres. Ma intanto, dalla Germania danno in dirittura d’arrivo l’approdo di Filip Kostic.

C’è poi la questione Alvaro Morata: oggi infatti scade l’opzione di riscatto dall’Atletico Madrid ma per 35 milioni di euro i bianconeri non intendono esercitarla, anche se lo spagnolo vorrebbe restare a Torino e i colchoneros non sembrano intenzionati a fare sconti sul prezzo. Quindi la Juve potrebbe percorrere la strada di un altro anno di prestito oneroso a 10 milioni con ulteriore opzione di riscatto a 10 milioni più bonus, il che costringerebbe Morata a rinnovare con l’Atletico.

Mercato Juventus: per Pogba definiti i dettagli, De Ligt nel mirino delle big estere

Per quanto riguarda Pogba, secondo goal.com sono stati definiti gli ultimi dettagli contrattuali e all’inizio di luglio dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Ma oltre all’arrivo del francese, Tuttosport fa anche i nomi, per il centrocampo, di Thomas Partey e Gabriel Dos Santos Magalhaes, il secondo però è solo un’ipotesi di ripiego, mentre il primo arriverebbe dall’Arsenal in cambio di Arthur.

Veniamo alle possibili partenze: Matthijs de Ligt è nel mirino di molte big estere, soprattutto del Chelsea, al posto di Rudiger, ma anche di PSG, nel caso non arrivasse Skriniar dall’Inter, e Manchester City. L’olandese è in scadenza con la Juventus nel 2024 ma con un eventuale prolungamento fino al 2026 con un ingaggio che passerebbe da 12 a 8 milioni. Le neopromosse Lecce e Cremonese sono invece sulle tracce di Kaio Jorge.

Mercato Juventus: per la difesa non si molla Koulibaly, e spunta l’ipotesi Molina sulla fascia

Infine, capitolo difesa. La Vecchia Signora non molla Koulibaly e per arrivarci utilizzerebbe Demiral, che non verrà riscattato dall’Atalanta e farà così ritorno a Torino, ma verrà subito dirottato altrove, visto che non rientra nei piani di Allegri: alla finestra c’è il Newcastle, che lo pagherebbe 20 milioni, la stessa cifra che la Dea non sborserà per il riscatto. La Juve dirotterebbe quindi questi soldi sull’affare Koulibaly, anche se il Napoli ne chiede più di 30.

Ma, dicevamo, nelle ultime ore si è concretizzata una nuova pista, che porta all’argentino dell’Udinese Nahuel Molina. Il terzino destro, secondo Repubblica, avrebbe già dato il suo assenso, ma i friulani per il suo cartellino chiedono 20 milioni di euro, abbassabili dai bianconeri inserendo nell’affare Mandragora, anche se la controparte preferirebbe Miretti.