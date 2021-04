Mercato Juventus: tempo di scelte per Cristiano Ronaldo e Dybala

La Juventus è concentrata sulla volata per conquistare un pass per la prossima Champions League ma, parallelamente, sta riflettendo su chi puntare per la prossima stagione. Si continua a parlare del futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Entrambi, come ha rivelato l’argentino in una diretta Twitch, sono concentrati per raggiungere quota 100 gol con la casacca della Juventus (Paulo Dybala è a -1 dal traguardo, al portoghese ne mancano tre).

Tuttavia, entrambi non sono certi, al 100%, di restare anche per la prossima stagione. CR7 ha ancora un anno di contratto, a 31 milioni di euro netti, con la Juventus ma tanti club stanno cercando di capire se ci siano o meno le condizioni per strapparlo alla Vecchia Signora.

Oltre al corteggiamento del Real Madrid, anche il Manchester United (altra ex squadra del cinque volte Pallone d’Oro) starebbe valutando l’idea di farsi avanti e fare una proposta importante all’ex pupillo.

Cristiano Ronaldo sta bene a Torino e, anche grazie agli sgravi fiscali, guadagna molto. Tuttavia, nel caso la Juventus dovesse restare fuori dalla Champions League, si guarderebbe sicuramente attorno.

Paulo Dybala è stato chiaro sul proprio futuro: “Abbiamo cambiato tanto, speriamo di far meglio la prossima stagione” (diretta Twitch Ibai Llanos, streamer e commentatore eSports). Parole che farebbero pensare ad una sua riconferma.

In realtà, il futuro di Paulo Dybala sarebbe ancora un mistero. Il rinnovo è congelato da tanto tempo e, dovesse arrivare l’offerta giusta, la Juventus valuterebbe una sua cessione, anche per rientrare parzialmente dei tanti debiti conseguiti in questo periodo, motivo alla base dell’idea della Superlega.

OMNISPORT | 23-04-2021 09:19