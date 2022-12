30-12-2022 12:54

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Juventus non progetta grandi colpi per il mercato di gennaio, tuttavia per i bianconeri ci potrebbe essere una ghiotta occasione da cogliere: dopo aver rescisso il suo contratto col Siviglia, Isco cerca squadra e il club bianconero sta riflettendo sul suo ingaggio. Ma la Juve dovrà fare presto, perché Isco è stato proposto a varie squadre, anche in serie A: la Salernitana è la concorrente a sorpresa dei bianconeri.

La Juventus pensa a Isco, delusione al Siviglia

Trent’anni e un talento indiscutibile, Isco è reduce da una prima parte di stagione deludente con il Siviglia, club che l’ha ingaggiato a zero la scorsa estate dopo il suo addio al Real Madrid, club con cui il trequartista di Benalmadena ha vinto tutto, comprese 5 Champions League.

Con il club andaluso Isco ha collezionato 19 presenze totali condite da un gol – in Champions contro il Copenhagen – e 3 assist: un bottino troppo scarso per un giocatore della sua qualità, incapace però di risollevare il Siviglia dal momento peggiore della sua storia recente (il club è terzultimo nella Liga). Dopo l’esonero di Lopetegui, l’allenatore che l’aveva voluto a Siviglia, e l’arrivo di Sampaoli, Isco è finito ai margini del progetto tecnico degli andalusi, preferendo alla fine fare le valigie. Senza squadra, in queste settimane è stato proposto dai suoi agenti a diversi club europei tra cui la Juventus. Isco è un giocatore da recuperare, ma rappresenta comunque una tentazione per i bianconeri.

Isco tentazione per la Juventus

A Siviglia, Isco subiva la situazione di una squadra ricca di talento ma avara di sostanza in mezzo al campo: troppi i trequartisti, troppa concorrenza per l’ex Real Madrid. Alla Juve, invece, troverebbe una situazione opposta: sarebbe lui a portare imprevedibilità e tecnica a un centrocampo avaro di qualità. Rimesso al centro di un progetto tecnico, Isco potrebbe ritrovare motivazioni e forma fisica, accendendo la scintilla per la fase offensiva della Juve, asfittica nella fase pre-Mondiali della stagione.

Inoltre, non vanno dimenticate le condizioni economiche: al Siviglia il trequartista aveva firmato un contratto biennale da un solo milione all’anno, un’inezia rispetto ai 10 guadagnati fino alla scorsa stagione al Real.

Salernitana, Isco come Ribery

Proprio le condizioni economiche dell’affare rendono Isco appetibile anche per altri club meno blasonati della Juventus. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, il fantasista sarebbe stato proposto anche alla Salernitana, che con Isco potrebbe ripetere la scommessa già fatta su Franck Ribery.