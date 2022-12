29-12-2022 14:06

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Paul Pogba non si pente. Il centrocampista francese non è uno molto propenso alle scuse, soprattutto quando ritiene di non aver fatto nulla di sbagliato. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il post che lo vede in montagna con i tifosi della Juventus preoccupati che fosse intento in una sessione di sci. Non torna sui suoi passi e pubblica ora un video mentre fa finta di sciare.

Juventus, le accuse a Pogba per la vacanza in montagna

I tifosi della Juventus sembrano essere particolarmente sull’avviso nelle ultime settimane e un po’ di più quando si tratta di Paul Pogba. Il centrocampista francese doveva fare nuovo slancio al centrocampo bianconero ma la sua stagione è stata fermata sul nascere da un infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo nemmeno un minuto. Nei giorni scorsi il “Polpo” è stato pesantemente criticato dopo aver postato sui social delle foto che lo ritraevano nelle sue vacanze in montagna.

Tanti tifosi della Juventus hanno temuto che il francese avesse deciso di andare a sciare, un’attività che potrebbe essere molto pericolosa per un calciatore che ha appena avuto dei problemi al ginocchio. E le critiche verso un calciatore che al momento non ha portato nulla alla causa bianconera sono state feroci.

Juventus, Pogba non si scusa e lascia la sua nuova sfida

Il centrocampista francese della Juventus ha deciso di rispondere alle critiche arrivate in questi giorni pubblicando un nuovo video sui social che lo riprende sempre in montagna e sulla neve, dove però fa solvato finta di sciare con la didascalia: “Eccomi mentre scio, per chi se lo stesse chiedendo”. Un attacco diretto a tutte le voci che sono circolate su di lui negli ultimi giorni.

Juve, il post di Pogba scatena la polemica sui social

I tifosi della Juventus sembrano essere molto divisi sul comportamento di Paul Pogba, c’è chi lo difende e chi invece lo accusa a spada tratta: “Questo non gioca da agosto, non ha fatto un secondo in campo, per non parlare della sue scelte e ora dovrei “fumare” per un video che ha messo”, scrive Anna. Mentre Juanito commenta: “Onestamente a Pogba contesto la scelta di non operarsi subito, se porta la famiglia in montagna me ne frega il giusto”. Mentre Nicole attacca: “Simpaticissimo il video dove Pogba imita quelli che sciano, ora vado a controllare i minuti ufficiali di quest’ano, sicuramente dopo tutte queste ironie non ne avrà saltato neanche uno, Mondiale compreso”.