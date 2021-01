Mercato Juventus: un ex lanciere alla corte di Pirlo

La Juventus è concentrata sulla prossima sfida. Mercoledì c’è da superare l’ostacolo Spal per agguantare un posto nelle semifinali di Coppa Italia, trofeo al quale la Vecchia Signora tiene particolarmente.

Nel frattempo, la società bianconera, come spiegato più volte da Fabio Paratici, sta monitorando il mercato, alla ricerca delle migliori opportunità. La priorità resta il vice Alvaro Morata ma attenzione anche ad un possibile rinforzo a centrocampo.

La Juventus sta provando, in ogni modo, a cedere Sami Khedira. Il centrocampista è fuori dal progetto bianconero (non gioca una gara ufficiale dal giugno del 2020) ma, ad oggi, non ha ancora fatto le valigie.

Nonostante le numerose offerte, il tedesco sta prendendo tempo. Dovesse decidersi a lasciare Torino, la società bianconera potrebbe inserire un nuovo centrocampista. Tra le tante opzioni, anche quella che porta a Donny van de Beek.

Il 23enne centrocampista è stata una delle stelle dell’Ajax di un paio di stagioni fa. Giocatore di grande qualità tecnica e in grado di giocare in più ruoli, potrebbe tornare molto comodo all’allenatore bianconero Andrea Pirlo.

Acquistato dal Manchester United lo scorso settembre, l’ex compagno di Matthijs De Ligt sta faticando a trovare spazio con i Red Devils. Potrebbe quindi anche decidere di mettersi in gioco in Serie A, con la casacca della Juventus.

Nel progetto di ringiovanimento adottato dalla Juventus, un giocatore come Donny van de Beek sarebbe perfetto. Tuttavia, la Vecchia Signora starebbe pensando a due soluzioni: prestito secco o scambio di giocatori. L’acquisto a titolo definitivo non sarebbe una carta percorribile, almeno per il momento.

