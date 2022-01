Mercato, la Juventus chiama e Dybala risponde: rinnovo più vicino

19-01-2022 08:26

La Juventus piega la Sampdoria con un secco 4-1 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Protagonista assoluto Paulo Dybala che, in poco più di mezz’ora, dimostra di poter essere il leader della Vecchia Signora

Juventus, Dybala fa la differenza

Chiamato dalla dirigenza bianconera a dimostrare di essere all’altezza del nome (e della maglia) che porta, Paulo Dybala risponde da campione. Dopo la rete all’Udinese (con esultanza polemica), la Joya entra a mezz’ora dalla fine della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria e decide di giocare da top player. Subito il gol del 3-1 (con esultanza) e poi tante magie, oltre ad un regalo all’amico Alvaro Morata (rigore “regalato” allo spagnolo che non fallisce dagli 11 metri). Tanti applausi da parte dei 5000 spettatori presenti, a conferma di quanto sia amato l’argentino. Con la rete alla Sampdoria, Paulo Dybala sale a 11 gol stagionali (con anche quattro assist). Se in buone condizioni fisiche e motivato al punto giusto, il numero 10 bianconero sa fare la differenza in campo.

Rinnovo contratto, parti più vicine

Dopo le ultime dichiarazioni di Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, in scadenza a giugno, sembra più fattibile. Le frizioni degli ultimi giorni sembrano superate, alla luce anche delle risposte sul campo dell’argentino. Le parti si rivedranno a febbraio con il desiderio di arrivare alla classica fumata bianca. La sensazione è che, con uno sforzo da entrambe le parti in gioco, la firma sul rinnovo del contratto sarà ufficiale. La Juventus non vuole spendere più del dovuto, soprattutto alla luce dei problemi economici del momento legati alla pandemia, e l’entourage del giocatore punta ad un contratto importante, essendo Paulo Dybala giunto al momento chiave della sua carriera (28 anni). Tuttavia, sia la Juventus che Paulo Dybala hanno tutto l’interesse a continuare insieme.

Attenzione all’inserimento dell’Inter

Sebbene la situazione sia decisamente più serena, sullo sfondo ci sarebbe sempre l’incognita Inter. Beppe Marotta, ad del club nerazzurro, ha, da sempre, un debole per Paulo Dybala e, se mai ci dovesse essere la possibilità di strapparlo ai bianconeri, ci proverà sicuramente. Tra febbraio e marzo sono in programa gli ottavi di Champions League e, soprattutto, la classifica di Serie A sarà molto più delineata. Se mai la Juventus dovesse andare in affanno e non essere più in corsa per qualcosa di importante, la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala (e degli altri bianconeri in attesa di prolungare il contratto in scadenza) potrebbe complicarsi. L’Inter è alla finestra, pronta a farsi avanti nel caso in cui il rapporto tra la Vecchia Signora e Paulo Dybala dovesse andare nuovamente in crisi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT