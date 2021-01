Mercato Lazio, dal Milan il sostituto di Luiz Felipe

L’infortunio di Luiz Felipe ha costretto la Lazio a intervenire sul mercato, vista l’assenza del difensore brasiliano per tutto il proseguimento della stagione. Anche Inzaghi, in conferenza stampa, non ha nascosto le intenzioni del club capitolino: “Ci serve un sostituto”.

Il nome tanto atteso non solo è stato svelato, ma sembrerebbe in dirittura d’arrivo. Come riporta Cittaceleste, la Lazio sta portando a Roma Mateo Musacchio, difensore del Milan, felicissimo di indossare la maglia biancoceleste. Operazione da circa un milione di euro.

OMNISPORT | 26-01-2021 12:27